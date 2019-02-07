Son Dakika Haberleri: Minibüste Tehlikeli Yolculuk Kamerada

Minibüste Tehlikeli Yolculuk Kamerada

1 saat önce

- Minibüste tehlikeli yolculuk kameradaİSTANBUL - Güngören'de ağzına kadar dolu olan minibüsü kapıları açık olarak süren şoför, ölüme davetiye çıkardı.

Minibüste Tehlikeli Yolculuk Kamerada, System.String[]
- Minibüste tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - Güngören'de ağzına kadar dolu olan minibüsü kapıları açık olarak süren şoför, ölüme davetiye çıkardı. Yolcuların minibüsün kapısından sarktığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Güngören'den Merter istikametine kapısı açık vaziyette tıka basa yolcuyla ilerleyen minibüs,görenleri şaşkına çevirdi. Akan trafikte kapıdan sarkan yolcularla ilerleyen minibüs adeta faciaya davetiye çıkardı. Hıncahınç dolu minibüste dışarı sarkan yolcuların da tehlikeye aldırış etmeden seyahatlerine devam etmesi hayrete düşürdü. Minibüsteki tehlikeli yolculuk ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:20 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Markete Gitmeye Üşenen Rizeli, Evinin Balkonuna "Teleferik" Kurdu Kartal'da Çöken Binanın Karşı Apartmanında Oturan Kadın, Yaşanan Faciayı Gözyaşları İçinde Anlattı

Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın "Merdivenden Düştüm" Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 01:49:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüste Tehlikeli Yolculuk Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]