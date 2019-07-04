Son Dakika Haberleri: Minibüste unutulan çocuk, ailesine teslim edildi
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Minibüste unutulan çocuk, ailesine teslim edildi

54 dakika önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, şehir içi yolcu minibüsünde unutulan 5 yaşındaki erkek çocuğu ailesine teslim edildi.

Minibüste unutulan çocuk, ailesine teslim edildi, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, şehir içi yolcu minibüsünde unutulan 5 yaşındaki erkek çocuğu ailesine teslim edildi.
Nusaybin'de, şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüse binen aile, çarşı merkezindeki durakta inerken, ismi öğrenilemeyen erkek çocuğu minibüste unuttu. Minibüs sürücüsü, seferini tamamlayıp, aracının bakımını yaptırmak için sanayi sitesine gitti. Bakıma alınan araçta ağlama sesi duyan sürücü, çocuk olduğunu fark etti. Sürücünün haber vermesiyle sanayi sitesine giden zabıta ekipleri, çocuğu teslim aldı. Aile ise bu sürede hoparlörden anons yapılması için belediyeye başvurdu. Başvuru üzerine zabıta ekipleri, çocuğu ailesine teslim etti.


- Mardin
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:15 Kaynak: DHA
Nusaybin, Mardin, Güncel
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