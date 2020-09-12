Minibüste unutulan eşyalar hayrete düşürdü - Son Dakika

Gündelik yaşamda genellikle toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların unuttukları eşyalar duyanları hayrete düşürdü. Tekkeköy Minibüs Durağı Sorumlusu Kenan Çakmak, "Araç içlerinde çok sayıda malzeme unutuluyor. Bunlar arasında, para kasasının anahtarı, tapu, cüzdan, bilgisayar yer alıyor" dedi.

Günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden olan ve çoğu insanın kullandığı toplu taşıma araçlarında unutulan ve düşürülen eşyaları duyanlar akıl sır erdiremedi. Unutulan eşyalar arasında tablet, laptop, evdeki paraların konulduğu kasa anahtarı, bebek ayakkabısının tekinden araç anahtarına kadar çok sayıda eşya bulunuyor. Araç şoförlerinin duyarlılığıyla eşyalar gerçek sahiplerine ulaştırılıyor. Eşyaların yüzde 98'inin gerçek sahiplerine teslim edildiğini belirten Çakmak, "20 yıldır burada şoförlük yaptım. Halen de Tekkeköy'de minibüs durağının sorumlusu olarak görev yapıyoruz. Araç içlerinde çok sayıda malzeme unutuluyor. Bunlar arasında bebek ayakkabısının tek, evdeki para kasasının anahtarı, tapu, cüzdan, bilgisayar, cep telefonu, okul çantası sayabiliriz. Ancak vatandaşların duyarlı davranması neticesinde kayıp veya unutulan eşyaların yüzde 98'inin gerçek sahiplerine teslim edildiğini rahatlıkla söyleyebilirim" dedi. - DENİZLİ