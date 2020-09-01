Minibüste üst üste yolculuk...Bursa'da sosyal mesafe hiçe sayıldı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın coronavirüs vakalarındaki artışın en fazla olduğu illerden biri olarak açıkladığı Bursa'da, doğu yönünde çalışan minibüslerde sosyal mesafeye uyulmaması halkı tedirgin ediyor.

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında ve sokakta maske takma ve sosyal mesafe mecburiyeti getirdi. Sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde de sık sık uyarılarda bulunuluyor. Buna rağmen minibüste çekilen görüntüler tedirgin etti. Bazı minibüslerin kapasitesi üzerinde yolcu taşıdığı görüldü. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüslerden birinin hınca hınç dolu olması ve sosyal mesafeye uymaması 'pes' dedirtti.

(Gökay Başdan/İHA)