Minibüste Uyuşturucu ile Yakalandı
18 dakika önce
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, minibüste uyuşturucu ile yakalanan A.B. gözaltına alındı.
AYDIN'ın Efeler
ilçesinde, minibüste uyuşturucu ile yakalanan A.B. gözaltına alındı. Jandarma
ekipleri, dün, Serçeköy Mahallesi'nde yol denetimi yaptı. Saat 19.00 sıralarında bir minibüsü durduran ekipler, yolcuların kimlik kontrolünü gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde şüpheli görülen A.B.'nin üzerinde yapılan aramada, ceplerinde 45 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu hap ve 5 gram kenevir tohumu bulundu. Uyuşturucuyla yakalanan A.B., gözaltına alındı. A.B.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:22 Kaynak: DHA
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