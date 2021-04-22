Minibüste yankesicilik yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Minibüste yankesicilik yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Sultanbeyli'de bir minibüsteki yolcunun cebinden 3 bin lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Sultanbeyli'de bir minibüsteki yolcunun cebinden 3 bin lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Nisan'da bir kişinin bindiği minibüste, cebinden 3 bin lirasının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı. Şüphelinin eşkal bilgileri üzerinden çalışma yürüten polis, zanlının Kurtköy istikametine giden bir minibüse bindiğini tespit etti. Kurtköy minibüs güzergahında durdurulan araçta, olayı gerçekleştiren şüpheli Ü.A. (35) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin ilçede farkı tarihlerde meydana gelen 6 ayrı yankesicilik olayının faili olduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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