Minibüste dinledikleri yüksek sesle müziğe tepki gelince ortalığı birbirine kattılar - Son Dakika
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Minibüste dinledikleri yüksek sesle müziğe tepki gelince ortalığı birbirine kattılar

27.10.2022 11:42

İstanbul Esenyurt'tan minibüse binen biri kadın iki yolcu ortalığı karıştırdı. Kadın olan yolcu yüksek sesle müzik açarken kucağında çocuk olan başka bir kadın sesten rahatsız olduğunu belirtti. Erkek şahıs ise bir anda kadına küfürler savururken diğer yolcuların olaya müdahale etmesiyle tartışma yaşandı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün öğlen saatlerinde Esenyurt'tan Büyükçekmece istikametine giden bir minibüste madde kullandıkları iddia edilen biri kadın iki yolcu, minibüse bindi. Kısa süre sonra kadın yolcu telefonundan son ses müzik açarak dinlemeye başladı.

"SESİ KISABİLİR MİSİN?"

Kucağında çocuk olan başka bir kadın ise "Şarkıyı kısabilir misin?" diyerek tepki gösterdi. Bu durum üzerine erkek şahıs ise kadına küfürler savurarak bağırmaya başladı. Minibüste bulunan diğer yolcular ise erkek şahsa tepki gösterince tartışma çıktı.

ANBEAN KAMERADA

Şahıs dakikalar boyunca diğer yolculara hakaret ve küfür ederken, vatandaşlar araçtan inmek zorunda kaldı. Daha sonrasında iki şahıs minibüsten indirilirken, yaşanan o tartışma anları minibüsteki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • NURETTİN AVGIN: Artık insanlarda saygı, hak, hukuk, medeniyet, üslup kalmadı. Herkes başına buyruk hareket ediyor. Haksız olanlar en ufak bir uyarıda bile magandalığa soyunup kaba kuvvetle kullanıyor, öldüresiye kavgaya girişiyor. Bu trafikte de aynı, sokakta da. Allah sonumuzu hayır eyleye... Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüste dinledikleri yüksek sesle müziğe tepki gelince ortalığı birbirine kattılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Minibüste dinledikleri yüksek sesle müziğe tepki gelince ortalığı birbirine kattılar - Son Dakika
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