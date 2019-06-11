Son Dakika Haberleri: Minibüsteki 2 bin TL'yi dakikalar içinde alıp ortadan kayboldu
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Minibüsteki 2 bin TL'yi dakikalar içinde alıp ortadan kayboldu

8 saat önce

Antalya'da bir hırsız park halinde olan minibüsü dakikalar içinde soyup kaçtı.

Minibüsteki 2 bin TL'yi dakikalar içinde alıp ortadan kayboldu, System.String[]
Antalya'da bir hırsız park halinde olan minibüsü dakikalar içinde soyup kaçtı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da park halindeki minibüse giren hırsız çevrede kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Genç hırsız dakikalar içinde minibüsü didik didik ederek değerli şeyler aradı. Koltuk üstlerinde bagajları dahi açıp inceleyen hırsız, kameranın olduğundan habersiz rahatlıkla soygunu gerçekleştirdi. Minibüsteki 2 bin TL'yi dakikalar içinde boşaltıp kendi ceplerine dolduran genç hızla olay yerinden kaçtı.

Gencin havalimanı çevresinde sürekli hırsızlık yaptığı ve otostopla Antalya'ya geldiğini söylediği öğrenildi. Konuya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:49 Kaynak: İHA
Genç, Antalya, 3. Sayfa
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