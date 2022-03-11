Minibüsteki 3 kilo 760 gram esrarı 'Arthur' buldu - Son Dakika
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Minibüsteki 3 kilo 760 gram esrarı 'Arthur' buldu

11.03.2022 15:45
Minibüsteki 3 kilo 760 gram esrarı 'Arthur' buldu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin durdurduğu minibüste narkotik köpeği 'Arthur' ile yapılan aramada 3 kilo 760 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin durdurduğu minibüste narkotik köpeği 'Arthur' ile yapılan aramada 3 kilo 760 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye Ankara plakalı minibüsle uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları aracı dün Kuştur kontrol noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Arthur' ile yapılan aramada, aracın kapalı kasasıyla ön koltuğunun altında, poşetlerle gizlenen 3 kilo 760 gram esrar ele geçirildi. Minibüs sürücüsü A.T.Ç., gözaltına alındı. Şüphelinin, polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Minibüsteki 3 kilo 760 gram esrarı 'Arthur' buldu
Minibüsteki 3 kilo 760 gram esrarı 'Arthur' buldu
Minibüsteki 3 kilo 760 gram esrarı 'Arthur' buldu
Minibüsteki 3 kilo 760 gram esrarı 'Arthur' buldu
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Narkotik, Kuşadası, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Minibüsteki 3 kilo 760 gram esrarı 'Arthur' buldu - Son Dakika


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