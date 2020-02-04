Minibüsteki 5 kişi sağ kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Minibüsteki 5 kişi sağ kurtarıldı - Son Dakika

Minibüsteki 5 kişi sağ kurtarıldı

6 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki 5 kişi sağ olarak kurtarılırken, diğer şahısları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Minibüsteki 5 kişi sağ kurtarıldı, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki 5 kişi sağ olarak kurtarılırken, diğer şahısları kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Van-Bahçesaray kara yolunda saat 17.00 sıralarında minibüsün çığ altında kalmasıyla ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 acil servis, kara yolları, güvenlik korucuları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ düşmesi kaybolan minibüs, yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu. Kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığı çalışmalar sonucunda minibüs bulunurken, içerisindeki Bahattin Karagülle, Fethi Turan, Sadık Türkeş, Nezih Turan ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan yolcular ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, minibüste olduğu değerlendirilen diğer yolcuları arama çalışmaları ise devam ediyor. - VAN

Bahçesaray, AFAD, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Çığ altından kendi çabalarıyla kurtulan operatör: Minibüsü aradım ancak bulamadım Ağrı'da, bir kadın eşini satırla öldürdü Tartıştığı annesini boğazından bıçaklayan genç kız, balkondan atlayıp intihar etti

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 04:37:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minibüsteki 5 kişi sağ kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]