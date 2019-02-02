Minibüsteki Aşk Nikahla Son Buldu

Erzurum ile Oltu ilçesi arasında dolmuşçuluk yapan Mahmut Çelebi ile Burcu Ölmez arasında minibüste başlayan aşk nikahla sona erdi.

Erzurum ile Oltu ilçesi arasında dolmuşçuluk yapan Mahmut Çelebi ile Burcu Ölmez arasında minibüste başlayan aşk nikahla sona erdi.



Mahmut Çelebi, "Beş yıl önceydi Burcu Ölmez Erzurum'a gitmek için minibüsüme bindi tam şoför koltuğunun arkasına oturdu. Erzurum'a vardık bana yol parası uzattı bende aldım para üstü verirken göz göze geldik o an çok güzel duygular yaşadım sonra görüşmeye başladık beş yıldır aşkımız daha da büyüdü ve son noktayı düğün yaparak koyduk" dedi



Bayan kuaförlüğü yapan Burcu Ölemez (23) ise beş yıl süren aşklarını nikahla nokta koyduklarını belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi.



Hafta sonu muhteşem bir düğünle dünya evine giren Çelebi çifti çok büyük aşk yaşadıklarını ve herkesin bu kadar güzel bir aşk yaşamalarını ümit ettiklerini söylediler. Çift, "Büyük aşkımızı bir ömür sürdürebilmek için evlenmeye karar verdik" dediler. - ERZURUM

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