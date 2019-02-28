Son Dakika Haberleri: Minibüsteki Bozuk Paraları Çalan Hırsız Kamerada

Minibüsteki Bozuk Paraları Çalan Hırsız Kamerada

43 dakika önce

Kadıköy'de bir şahıs, peronda park halinde bulunan minibüsün kapısını açarak içerisindeki bozuk paraları çaldı.

Minibüsteki Bozuk Paraları Çalan Hırsız Kamerada, System.String[]
Kadıköy'de bir şahıs, peronda park halinde bulunan minibüsün kapısını açarak içerisindeki bozuk paraları çaldı. Şahsın soğukkanlı bir şekilde paraları çaldığı anlar minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Kadıköy'deki minibüs peronlarında saat 13.30 sıralarında yaşandı. Kadıköy - Kartal hattında minibüs şoförü olan Tamer Akyüz, aracını Kadıköy'deki minibüs peronuna park edip yakındaki bir ayakkabı boyacısının yanına gitti. O esnada minibüsü gözüne kestiren bir şahıs, minibüsün kapısını açarak içerisindeki bozuk paraları avuçlayarak cebine attı. Ardından hırsız minibüsün kapısını kapatarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızın minibüsteki bozuk paraları çalma anları aracın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay hakkında konuşan ve daha öncesinde de arkadaşlarının başına bu gibi olayların geldiğini belirten minibüs şoförü Tamer Akyüz; "Kadıköy'e geldim aracımı perona yanaştırdım. Boyacı vardı ayakkabı boyacısı onun yanına gittim. 10 metre ilerisi araba da hemen arkamda. O anda demek ki araçları boşluğu takip ediyordu. Geri döndüğümde almıştı. Aracın güvenlik kamerasından kayıtları çıkarttık. 50 - 55 yaşlarında bir bey geliyor bakıyor, bozuk paralarımı çalıyor kapıyı kapatıyor hiçbir şey olmamış gibi gidiyor." dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:42 Kaynak: İHA

Kartal, Kadıköy, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu Kadıköy'deki Çöp Konteynerinde Bulunan Bacakların Erkeğe Ait Olduğu Ortaya Çıktı

Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 10:25:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüsteki Bozuk Paraları Çalan Hırsız Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]