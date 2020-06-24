Minibüsteki 'korona virüs' ihbarı, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Minibüsteki 'korona virüs' ihbarı, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi

Karabük'te bindiği minibüsteki yolcuların korona virüs hastası ihbarı yaptığı yaşlı adam polis ve 112 ekiplerini harekete geçirdi.

Karabük'te bindiği minibüsteki yolcuların korona virüs hastası ihbarı yaptığı yaşlı adam polis ve 112 ekiplerini harekete geçirdi.

Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi

Edinilen bilgiye göre, Durmuş Altınbaş (72) isimli vatandaş şehir merkezine gelmek için minibüsü kullandı. Minibüsteki yolcuların yaşlı adamın korona virüs belirtisi gösterdiğini düşünerek durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Araçtan indikten sonra ekiplerin Kemal Güneş Caddesi'nde aradıkları yaşlı adam kuyumcuda alışveriş yaparken bulundu. Sağlık ekiplerinin ambulansa aldığı yaşlı adamın sorgulamasında herhangi bir teste tabi olmadığı ve yaptıkları kontrollerde herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı öğrenildi. Yanlış anlaşılan olayda, kent merkezinde bulunan yaşlı adam kısa süreliğine paniğe neden oldu.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Durmuş Altınbaş, "Bindiğim minibüsten benim için korona virüs hastası var demişler. Öyle tarif etmişler. Öyle bir şey yok ama iki ayda bir hastaneye varmıştım. Birinde istiğfar ettim, zehirlenmişim evde. Dün akşam da ateşim çıktı, tahlilleri verdim. İyi çıktı dediler. Film de çektiler" diye konuştu.

Şeker hastası olduğunu belirten Altınbaş, şimdi herhangi bir sıkıntısı olmadığını ve turp gibi olduğunu söyledi. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minibüsteki 'korona virüs' ihbarı, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika

20:33 Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 19:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor 19:47 Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir 19:42 İzmit'te üst geçitte intihara kalkışan adam, para verilince indi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 18:16 Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı 17:56 İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 13:02 Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde binlerce kişiye ceza kesildi 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
20:24
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
19:59
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez oturuyor
19:54
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
19:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
19:43
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
19:38
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
19:28
İzmit'te üst geçitte intihara kalkışan adam, para verilince indi
19:05
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
18:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 20:36:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minibüsteki 'korona virüs' ihbarı, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]