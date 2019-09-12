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Minibüsteki tehlikeli yolculuk kamerada

41 dakika önce

Minibüsteki tehlikeli yolculuk kameradaİSTANBUL - Yenibosna'da ağzına kadar dolu olan minibüsü süren şoför ölüme davetiye çıkardı.

Minibüsteki tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - Yenibosna'da ağzına kadar dolu olan minibüsü süren şoför ölüme davetiye çıkardı. Kapıları açık giden minibüs yolculuğu esnasında kameralar kayıttaydı.

Olay, Yenibosna'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisi tıka basa dolu olan minibüs Yenibosna'dan yolcu aldıktan sonra kapıları kapanmayınca şoför yolculuğa kapıları açık şekilde devam etmeye başladı. Ölüme davetiye çıkaran olayda sürücü hiçbir şey yokmuş gibi aracı sürmeye devam etti. Müşterilerde bu duruma tepki göstermedi, yolculuklarını sürdürdü. Daha sonra Basın Ekspress yoluna giren minibüs, tehlike saçarak yoluna devam etti.

O anlar kamerada

Görüntülerde Yenibosna'da akan trafikte seyreden içerisi tıka basa dolu olan minibüs görülüyor. Minibüs şoförünün yolcuları kapıları açık bir şekilde taşıdığı görülüyor. Tehlikeli yolculuğa sürücü hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor.

Minibüsteki tehlikeli yolculuk kamerada

Yenibosna, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
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