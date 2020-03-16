Minibüsteki yolcular böyle savruldu... Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Minibüsteki yolcular böyle savruldu... Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Minibüsteki yolcular böyle savruldu... Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

7 saat önce

Minibüsteki yolcular böyle savruldu.

Minibüsteki yolcular böyle savruldu... Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Halk otobüsündeki yolcuların kaza anında yaşadıkları panik kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolcu midibüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza anında midibüsteki yolcuların panik anları ise kameralara yansıdı.

Kaza 12.45 sıralarında Gölcük Amiral Sağlam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Amiral Sağlam Caddesi'nden dönüş yapmak isteyen bir araç, kırmızı ışıkta geçmeye çalışan bir yayanın önüne çıkması nedeniyle ani fren yaptı. Aniden yavaşlayan aracı fark edemeyen aralarında yolcu midibüsünün de olduğu 5 araç birbirine girdi. Kazada Adem B. yönetimindeki 54 ABJ 096 plakalı kamyonetin yolcu kısmında bulunan Cabir D. isimli şahıs araçta sıkışarak, diğer araçlardaki 4 şahıs da kazanın şiddetiyle yaralandı.

5 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralı şahıs, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Araç içinde sıkışan ve kazaya karışan diğer araçlardaki toplam 5 yaralı kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Kaza anında yolcuların yaşadığı panik kamerada

Öte yandan kazaya karışan Kenan P. yönetimindeki 41 K 9602 plakalı özel halk otobüsündeki yolcuların kaza anında yaşadıkları ise araç güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kazanın şiddetiyle yolcular araç içinde savruluyor. Bir süre kazanın şoku ile ne olduğunu anlayamayan yolculardan bazıları ise yaralanıyor.

Minibüsteki yolcular böyle savruldu... Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kocaeli, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu         
22:15
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı         
14:31
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
12:10
Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı         
11:48
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında         
11:45
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 23:24:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minibüsteki yolcular böyle savruldu... Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]