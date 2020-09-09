Minibüsten 12 yerine 33 yolcu çıktı - Son Dakika

- Minibüste 12 yerine 33 yolcu çıktı

Tüm uyarılara rağmen minibüslerde şoke eden görüntüler

İSTANBUL - Esenyurt'ta trafik ekiplerinin yaptığı toplu taşımadaki ayakta yolcu uygulamasında 12 yerine 33 kişi çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüs salgınını önleme amacıyla yapılan toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu taşınmaması açıklamasının ardından il genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalar devam ediyor. Yapılan uygulama kapsamında Sivil Trafik Uygulama ekipleri Esenyurt'ta da toplu taşıma uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada bir minibüste 12 yerine 33 kişi çıktı. Tıka basa yolcu taşıyarak kurallara hiçe saya minibüs şoförüne il hıfzıssıhha kanununa muhalefet etmekten 3 bin 150 liraya kadar ceza yazılmak üzere ceza tutanak tutuldu.