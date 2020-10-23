Minibüsten 145 kilo kaçak nargile tütünü çıktı - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Günyazı köyünde bir minibüs içerisinde 145 paket halinde toplamda 145 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 22 Ekim 2020 günü ilimiz Şemdinli İlçesi Günyazı Köyü Olgunlar Mezrasında park edilmiş bir minibüs içerisinde yapılan aramada 145 paket halinde toplamda 145 bin gram nargile tütünü ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ