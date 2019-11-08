Minibüsten 30 bin lira çaldığı öne sürülen 4 zanlı tutuklandı

Araçta yapılan aramada çalınan paranın 17 bin 500 lirası ele geçirildi.

Kayseri 'de minibüsten 30 bin lira çaldığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

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