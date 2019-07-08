Son Dakika Haberleri: Minibüsten cep telefonu çalındı
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Minibüsten cep telefonu çalındı

29 dakika önce

Minibüsten cep telefonu çalındıADIYAMAN'da, kargo şirketine minibüs içerisinde bulunan cep telefonu kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Minibüsten cep telefonu çalındı
ADIYAMAN'da, kargo şirketine minibüs içerisinde bulunan cep telefonu kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.
Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Şevket Çilcan'a ait 02 BH 210 plakalı minibüs park halindeyken içerisinde bulunan cep telefonu kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Olayı fark eden Çilcan'ın ihbarıyla gelen polis, çervede görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, hırsızlığı yapan kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
Minibüsten cep telefonu çalındı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:43 Kaynak: DHA
Polis, Güncel
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