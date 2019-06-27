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Minibüsten çıkan mülteciler polisleri şoke etti

45 dakika önce

Minibüsten çıkan mülteciler polisleri şoke etti Minibüsten 29 göçmen çıktıVAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan bir minibüste 29 kaçak göçmen yakalandı.

Minibüsten çıkan mülteciler polisleri şoke etti
Minibüsten 29 göçmen çıktı
VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan bir minibüste 29 kaçak göçmen yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Yapılan aramada, 25 Afganistan ve 4 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 29 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan ve gözaltına alınan T.A. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, kaçak şahıslar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Minibüsten çıkan mülteciler polisleri şoke etti
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:04 Kaynak: İHA
Gürpınar, Van, Yerel
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