Minibüsten düşen kadının ölümüyle ilgili sürücü adliyede (3)
1 saat önce
SÜRÜCÜ TUTUKLANDINafiye Şahin'in minibüsten düşerek ölümünün ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen sürücü Ahmet Şişman tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi. Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:22 Kaynak: DHA
Güngören'de kocasını öldüren kadın: Öldürmedim, kendimi savundum, o beni öldürecekti Ailesini katledip intihar eden genç, ailesinin kendisini öldüreceğini düşünüyormuş Kocasını öldüren kadın, adliye girişinde ağladı: O beni öldürecekti Hemşire, eşinin öldüğü kaza yerinde sinir krizi geçirdi