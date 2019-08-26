Son Dakika Haberleri: Minibüsten düşen kadının ölümüyle ilgili sürücü adliyede (3)
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Minibüsten düşen kadının ölümüyle ilgili sürücü adliyede (3)

1 saat önce

SÜRÜCÜ TUTUKLANDINafiye Şahin'in minibüsten düşerek ölümünün ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen sürücü Ahmet Şişman tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

Minibüsten düşen kadının ölümüyle ilgili sürücü adliyede (3), System.String[]

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Nafiye Şahin'in minibüsten düşerek ölümünün ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen sürücü Ahmet Şişman tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.


Gölcük Adliyesi, Kandıra Cezaevi, Ahmet Şişman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:22 Kaynak: DHA
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