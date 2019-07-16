Minibüsten düşüp hayatını kaybetti
1 saat önce
Mersin'de hareket halindeki minibüsten düşen yolcu, kafasını betona vurması sonucu hayatını kaybetti.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:04 Kaynak: İHA
'de hareket halindeki minibüsten düşen yolcu, kafasını betona vurması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar
ilçesi Akbelen
Mahallesi'ndeki evinden çıkarak işe gitmek üzere minibüse binen Alişan
Eşref (37), bir süre sonra araca binen yaşlı bir kadına yer vermek için kalktığı sırada, hareket eden minibüsün açık olan kapısından düştü. Kafasını betona vurarak ağır yaralanan Eşref, kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi
'nde hayatını kaybetti.
Olaydan sonra minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Alişan Eşref'in cenazesi, bugün merkez Toroslar ilçesine bağlı Yavca köyünde toprağa verildi. - MERSİN
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