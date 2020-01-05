Minibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık günü merkez Şehitkamil ilçesinde park halindeki bir minibüsten meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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