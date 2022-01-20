MİNİBÜSTEN HIRSIZLIK YAPMAK İSTERKEN SAHİBİNE YAKALANDI - Son Dakika

AVCILAR'da, bir kişi hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığı servis aracının sahibine yakalanınca hızla olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Ocak Salı günü 02.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesinde bulunan bir sokakta yaşandı. Bir kişi sokak üzerinde park halindeki servis aracının yanına geldi. Çevrede kimsenin olmamasını fırsat bilen şüpheli, cebinden çıkardığı tornavida ile aracın camını kırdı. Aracın kapısını açıp içine girmeye çalıştığı sırada ise aracın sahibi yaşadığı evin camından 'Ne yapıyorsun diye bağırdı. Ev sahibini camda kendisini izlerken gören şüpheli, olay yerinden koşarak uzaklaştı. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Servis aracının sahibinin, kaçan kişiden şikayetçi olmadığı öğrenildi.