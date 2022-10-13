MİNİBÜSTEN İNDİ, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ - Son Dakika
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MİNİBÜSTEN İNDİ, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

13.10.2022 12:27

GAZİANTEP'te minibüsten inip yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Mehmet Settar Özkülekçi (53) yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te minibüsten inip yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Mehmet Settar Özkülekçi (53) yaşamını yitirdi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Belkıs Mahallesi'inde meydana geldi. Esnaflık yapan ve minibüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Settar Özkülekçi'ye sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Özkülekçi'yi hastaneye kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özkülekçi, sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk babası Külekçi'nin cenazesi adli tıp morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Otomobilin Özkülekçi'ye çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Özkülekçi'nin bir minibüsten inerek karşıya geçtiği sırada otomobilin çarpması yer alıyor. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MİNİBÜSTEN İNDİ, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ - Son Dakika

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