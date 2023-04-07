Minibüsü alev alev yanan baba: "Bence oğlum yaktı" - Son Dakika
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Minibüsü alev alev yanan baba: "Bence oğlum yaktı"

07.04.2023 13:37
Minibüsü alev alev yanan baba: "Bence oğlum yaktı"

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde park halindeki minibüs alev alev yandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde park halindeki minibüs alev alev yandı. Aracın sahibi, "Bence oğlum yaktı. Çünkü dün bana küfürler, tehditler etti. 'Seni öldüreceğim, senin arabanı yakacağım' diyerek telefonda konuşmalarımız geçti" iddiasında bulundu.

Fevziye Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, Süleyman Mentes'e (52) ait 41 AHE 407 plakalı minibüs orta kapısından yanmaya başladı. Seslere uyanan Mentes, patlamalar olan aracının alev alev yandığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın ekiplerce kontrol altına alınarak söndürülürken, araçtan geriye demir yığını kaldı. Araç sahibi Mentes ise oğlunun kendisini öldürmekle ve aracını yakmakla tehdit ettiğini öne sürdü. Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

"Muhtemelen oğlum yaktı veya yaktırdı"

Minibüs sahibi Süleyman Mentes, "Bir ses duydum. Orta kapıdan yangın başlamıştı, söndürmeye çalıştım. O arada bir patlama oldu. Uzaklaştım ve direkt itfaiyeyi aradım. İtfaiye gelmeden araç tamamen tutuşmuştu, zaten söndürülmesi mümkün değildi. İtfaiye geldi söndürdü. Bence oğlum yaktı, çünkü dün bana küfürler, tehditler etti. 'Seni öldüreceğim, senin arabanı yakacağım' diyerek telefonda konuşmalarımız geçti. Ben de telefonunu engelledim. Bugün de bu geldi başıma. Çalıştığım kişiyi arattırıyor. İstanbul'da çalışan bir elemanım vardı, onu da arattırmış benim yerimi öğrenmek için. Muhtemelen oğlum yaktı veya yaktırdı, ondan şüpheleniyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüsü alev alev yanan baba: 'Bence oğlum yaktı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüsü alev alev yanan baba: "Bence oğlum yaktı" - Son Dakika
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