Minibüsü Çatıda Görenler Şaşırıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde tek katlı binanın çatısına konulan minibüs dikkat çekiyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde tek katlı binanın çatısına konulan minibüs dikkat çekiyor.



İlçede oto kurtarıcılığı yapan Ümit Kaya'nın (37), Amasya-Suluova kara yolu kenarındaki iş yerinin çatısındaki, hurdaya ayrılmış 1994 model minibüs dikkat çekiyor.



Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar kullandığı minibüsünü hurdaya vermeye kıyamadığı için iş yerinin çatısına çıkardığını söyledi.



Minibüsü bir süre ev ve iş yerinin etrafında muhafaza ettiğini, ancak çocukların camlarını kırması ve araca zarar vermesi üzerine çatıya çıkarmaya karar verdiğini anlatan Kaya, "İki yıldır burada duruyor, çatıya koyduk, çok da ilgi çekiyor. Gelen, geçen şaşırıyorlar ve fotoğraflarını çekiyor." dedi.



Minibüsün ilk aracı olduğunu ve daha önce bu araçla servis şoförlüğü yaptığını belirten Kaya, "2013 yılına kadar kullandığımız bir araçtı. İlk aracım olduğundan dolayı çok anısı vardı bunun. Hurdaya vermeye kıyamadım. Çocuğumu bununla getirip götürdüğüm için kıyamadık, öyle duruyor çatıda. Hurdaya ayrıldı, kimseye zararı yok." diye konuştu.



Kamyonculuk yapan Gökhan Kıroğlu (30) ise yoldan geçerken gördüğü manzara karşısında şaşırdığını ve çok ilginç bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Durup görmek istedik, daha önce böyle bir şey görmedim. İlk defa gördüğüm için durdum, güzel olmuş. Aslında biz bunu kaza yapmış zannettik. Ağabeyimizin emektar aracı olduğunu, nostalji olsun diye koyduğunu öğrendik."

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