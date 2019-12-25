Minibüsü mobil berbere çevirdi - Son Dakika
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Minibüsü mobil berbere çevirdi

6 saat önce

KONYA'da 17 yıllık berber Veli Çevik (28), iş yeri kiralarının yüksek olması nedeniyle dükkanını kapatıp, minibüsünü 'mobil berber'e dönüştürdü.

Minibüsü mobil berbere çevirdi, System.String[]

KONYA'da 17 yıllık berber Veli Çevik (28), iş yeri kiralarının yüksek olması nedeniyle dükkanını kapatıp, minibüsünü 'mobil berber'e dönüştürdü. Mobil berberi için 40 bin lira harcadığını söyleyen Çevik, "Birden aklıma böyle bir fikir geldi.  Müşteriler de oldukça memnun. Talep olduğu takdirde minibüsümle tıraş yapmaya da gidiyorum" dedi. Çevik'in müşterileri ise ilk kez mobil berberde tıraş olduklarını söyledi.

Berberlik mesleğine çıraklıktan başlayan Veli Çevik, usta olup kendi dükkanını açtı. 10 yıl kendi dükkanını işleten Çevik, iş yeri kiralarının yüksek olması üzerine yaklaşık 40 bin lira harcayarak, minibüsünü 'mobil berber' dükkanına çevirdi. Çevik, 4 gün önce Karaman yolu üzerinde hizmet vermeye başladı. Müşterilerin memnun olduğunu ifade eden Veli Çevik, "Daha önce dükkanımız vardı. 10 sene orada çalıştım. Kiraların yüksek olması bizi böyle bir projeye itti. Bu şekil hizmet aklıma geldi ve yaptım. 40 bin liraya mal oldu. Daha eksiklerimiz var. Müşterilerim memnun. Müşteriler ilk geldiğinde şaşırıyor ama bir süre sonra alışıyorlar. İhtiyaç olması durumunda müşterilerim arıyor, giderek tıraş yapıyorum"dedi.

'MÜŞTERİLER ŞAŞKIN'

İlk kez mobil bir berber dükkanında traş olduklarını belirten müşteriler ise bu uygulamayı sevdiklerini söyledi. Müşterilerden Süleyman Sorgun, "İlk defa böyle bir dükkanda tıraş oluyoruz. Hizmet ayağımıza geliyor. Hem pratik hem kolay ereşebiliyoruz. Böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu ihtiyacımız da karşılanmış oldu. Biz müşteriler olarak önce şaşırdık ancak böyle bir işletme olduğu için çok memnunuz"dedi.


Karaman, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:29 Kaynak: DHA
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