Minibüsü mobil kaçak akaryakıt istasyonu yapmışlar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Minibüsü mobil kaçak akaryakıt istasyonu yapmışlar - Son Dakika

Minibüsü mobil kaçak akaryakıt istasyonu yapmışlar

6 saat önce

Osmaniye'de mobil istasyona çevrilen minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Minibüsü mobil kaçak akaryakıt istasyonu yapmışlar, System.String[]

Osmaniye'de mobil istasyona çevrilen minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, kamyonet tipli kapalı kasa araç içerisinde 3 adet 1000'er litrelik plastik tanker içerisinde 3 bin litre karışım akaryakıt ve bu akaryakıtı aktarmada kullanılan pompa düzeneği ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Kaçak akaryakıta ve minibüse el konuldu. - OSMANİYE

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:58 Kaynak: İHA
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