Minibüsü seyyar tamir dükkanı haline getirdi - Son Dakika

Malatyalı tamirci, minibüsünü seyyar tamir dükkanı haline getirdi. Pandemi nedeniyle müşteri azalınca, bu kez kendisi sahaya çıkıp araç tamirine başladı.

LPG tamir bakım onarımı ve bilgisayarla gaz ayarı yapan 4 çocuk babası 61 yaşındaki Kemal Düzleme, tamir dükkanına dönüştüğü aracı ile başta Malatya'nın ilçeleri olmak özere Erzincan, Elazığ ve Sivas ile ilçelerindeki müşterilerinin ayağına gidiyor. Seyyar atölyeye dönüştürdüğü minibüsüne güneş enerjisi de kuran Kemal Düzleme, işlerinin iyi olduğunu belirterek, "İşinizi severek ve düzgün yaparsanız ekmeğinizi her yerde çıkarırsınız. İyi sanatkar her yerde ekmeğini çıkarır" ifadelerini kullandı.

Araç tamirciliği mesleğini 30 yılı aşkın süredir yaptığını aktaran Düzleme, "Yaklaşık bir yıldır koronadan dolayı bu işe başladım. Merkezde iş yapamadığımızdan dolayı Malatya'nın ilçelerine, Elazığ ilçelerine, Sivas ilçelerine gidiyorum. Erzincan ilçelerine gidiyorum. Arabama komple sistem döşedim bilgisayarla LPG gaz ayarı yapıyorum bütün ayarlarını yapıyorum, elektriği güneş enerjisinden alıyorum. gittiğim yerlerde iş yapmaya çalışıyorum. Arabamın arka tarafını atölyeye çevirdim, dükkanda yaptığım işleri burada yapıyorum. Bu işe yönelmemdeki sebep, koronadan dolayı iş yapamadık dükkan kirasını veremedik şimdi kendi aracımla ilçelerde ekmeğimizin peşindeyim" diye konuştu. - MALATYA