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Minibüsü yanan, aracı soyulan seyyar satıcıdan örnek davranış - Son Dakika

Minibüsü yanan, aracı soyulan seyyar satıcıdan örnek davranış

12.02.2022 12:33
Minibüsü yanan, aracı soyulan seyyar satıcıdan örnek davranış

Muğla'nın Ula İlçesi Sakar Geçidi seyir terasında seyyar satıcı Cumhur Sarı, bir vatandaşın unuttuğu ve içinde yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyası bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Muğla'nın Ula İlçesi Sakar Geçidi seyir terasında seyyar satıcı Cumhur Sarı, bir vatandaşın unuttuğu ve içinde yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyası bulunan çantayı sahibine teslim etti. Seyyar satıcının 4 ay önce ekmek teknesi olan minibüsünün yandığı, 3 gün önce ise seyir terasında aracının soyulduğu öğrenildi.

Olay, Muğla'nın Ula İlçesi Sakar Geçidi seyir terasında meydana geldi. Seyyar satıcı Cumhur Sarı, duvarın üzerinde siyah bir çanta olduğunu fark etti. Sarı, çantanın sahibinin kimliğine ulaşmak için açtığı çantanın içinde bir miktar altın, nakit para ile telefon olduğunu gördü. Telefonun çalması üzerine çantanın sahibi ile iletişime geçildi. Akyaka Karakol Komutanlığına teslim edilen çanta, sahibine ulaştırıldı.

"Başımıza ne gelirse gelsin iyilikten vazgeçmemeliyiz"

Cumhur Sarı, "Çantadaki telefon çalınca açtık. Ardından jandarmaya bilgi verdik. Çantasını unutan kadın Marmaris'te oturuyormuş. Bugün gelip jandarma eşliğinde çantasını kendisine teslim ettik. Yaklaşık 10 yıldır seyir terasında vatandaşların unuttuğu bir çok değerli eşyayı jandarmaya teslim ettim. Bu süreçte başıma gelmeyen kalmadı. 2021 yılı Ekim ayında ekmek teknem, minibüsüm yandı. 3 gün önce ise seyir terasında aracım soyuldu. Aracımda bulunan kilolarca yöresel ürünüm, terazim, semaverim çalındı. İçinde bulunduğumuz bu zor dönemde başımıza ne kötülük gelirse gelsin iyilikten vazgeçmemeliyiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Minibüsü yanan, aracı soyulan seyyar satıcıdan örnek davranış
Minibüsü yanan, aracı soyulan seyyar satıcıdan örnek davranış

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Seyyar Satıcı, Sakar Geçidi, Muğla, Ula, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüsü yanan, aracı soyulan seyyar satıcıdan örnek davranış - Son Dakika


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