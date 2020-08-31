Minibüsün aküsünün çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki minibüsün aküsünün çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Ferdi Cangüloğlu, 38 VK 619 plakalı minibüsünü Ağaçişleri Küçük Sanayi Sitesi 20. Sokak'a park etti. İki hafta sonra aracını bulunduğu yerden almak isteyen Cangüloğlu, minibüsün çalışmadığını fark etti.

Aracın kaputunu açan Cangüloğlu, akünün yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine çevredeki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen Cangüloğlu, minibüsün aküsünün çalındığını görerek polise başvurdu.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarından tespit ettikleri iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde minibüse sepetli motosikletle yanaşan iki kişiden birinin kaputu açıp aküyü çalması yer alıyor.