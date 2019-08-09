Minibüsün altında can veren anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün altında kalarak hayatlarını kaybeden anne ve kızı, Çanakkale'de son yolculuklarına uğurlandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:08 Kaynak: İHA
'in Edremit
ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün altında kalarak hayatlarını kaybeden anne ve kızı, Çanakkale
'de son yolculuklarına uğurlandı. Kadıköy
'de alışveriş merkezlerinin (AVM) bulunduğu noktada meydana gelen kazada, bir AVM'den karşıda bulunan diğer AVM'ye karayolu üzerinden geçmek isteyen anne Naime Kıldır (49) ve kızı Seda Kıldır, İ.B. idaresindeki 34 ZZ 0815 plakalı belediyeye ait minibüsün altında kalarak feci şekilde can vermişlerdi. Anne
Naime Kıldır ve kızı Seda Kıldır'ın cenaze töreni, bugün ikindi namazı sonrası Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyündeki Ahlatlıburun Camii'nde gerçekleştirildi. Kılınan cenaze namazı sonrası Naime Kıldır ve Seda Kıldır, köy mezarlığına defnedildi. - ÇANAKKALE
Kaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız hayatını kaybetti Bayramda Avşa'da iğne atsan yere düşmeyecek! Nüfusunu 50'ye katlayacak Anne ve babasını siyanürle öldüren genç: Siyanürü kırmızı gözlü şahıs istedi Muhabbet kuşunun, Recep Tayyip Erdoğan sevgisini görenler şaştı kaldı