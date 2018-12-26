Minibüsün Altında Can Veren Seldanur Gözyaşları Arasında Defnedildi
58 dakika önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Seldanur Tekdemir, gözyaşları arasında defnedildi.
Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Seldanur Tekdemir, gözyaşları arasında defnedildi.
Çerkezköy'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Seldanur Tekdemir, Mevlana
Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Baba Mehmet Reşit
Tekdemir ve anne Bedriye Tekdemir, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.
Minibüsün altında kaldı
Dün akşam Adliye Sarayı'nın önünde yolun karşısına geçmek isteyen Seldanur Tekdemir'e S.A. yönetimindeki 59 M 7171 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekdemir'e ilk müdahaleyi yapmasının ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine götürdü. Tekdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası minibüs şoförü S.A. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:24 Kaynak: İHA
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