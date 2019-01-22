Minibüsün Altında Kalan 16 Yaşındaki Arkadaşlarını Andılar

Denizli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Zinnur Tomay'ın arkadaşları, kazanın meydana geldiği yerde arkadaşlarını andı.

Denizli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Zinnur Tomay'ın arkadaşları, kazanın meydana geldiği yerde arkadaşlarını andı. Gençlerin, "15 dakika önce görüşmüştük, yanımdan gitti" sözleri yürek dağladı.



Merkezefendi ilçesinde geçtiğimiz gün H.K. yönetimindeki 20 M 0615 plakalı yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Zinnur Tomay'a (16) çarptı. Kazada arkadaşından çıkıp evine gittiği öğrenilen Tomay, olay yerinde hayatını kaybetti. Tomayın cenazesi yapılan otopsinin ardından Kale ilçesinde toprağa verildi.



"15 dakika önce görüşmüştük"



Tomay'ın arkadaşları ise arkadaşlarının haşatını kaybettiği yerde toplanarak yasını tuttu. Kazanın meydana geldiği yolun kenarına ölüm tarihi ile "Nur, kalbimizdesin" yazan arkadaşları uzun süre buradan ayrılmadı. Tomay'ın 9 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyen Asiye isimli genç kız gözyaşları içinde, arkadaşının evine gitmek için kendisinin yanından 15 dakika önce ayrıldığını belirterek, "3 gündür benimle kalıyordu, eşya almak için evine gidiyordu. Yanımdan gitti" dedi.



"10 metre ileridesiniz nasıl görmediniz?"



Sürücülerin daha dikkatli olmaları için kendi çabalarıyla kazaya dikkat çekmek istediklerini ifade eden Tomay'ın arkadaşları, şoförlere seslenerek, "Yavaş olsunlar dikkatli olsunlar. Hiç mi görmediniz, 10 metre ileridesiniz?" diye selendi. - DENİZLİ

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