Son Dakika Haberleri: Minibüsün Altında Kalan 16 Yaşındaki Arkadaşlarını Andılar

Minibüsün Altında Kalan 16 Yaşındaki Arkadaşlarını Andılar

1 saat önce

Minibüsün altında kalan 16 yaşındaki arkadaşlarını andılar Gözyaşı içinde kalan arkadaşlarının sözleri yürek dağladı Yol ortasına "Nur, kalbimizdesin" yazdılarDENİZLİ - Denizli'de geçtiğimiz gün yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki...

Minibüsün altında kalan 16 yaşındaki arkadaşlarını andılar
Gözyaşı içinde kalan arkadaşlarının sözleri yürek dağladı
Yol ortasına "Nur, kalbimizdesin" yazdılar

DENİZLİ - Denizli'de geçtiğimiz gün yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Zinnur Tomay'ın arkadaşları, bugün kazanın meydana geldiği yerde arkadaşlarını andılar. Gözyaşları içinde kalan gençler, "15 dakika önce görüşmüştük, yanımdan gitti" sözleri yürek dağladı.
Merkezefendi ilçesinde geçtiğimiz gün Hidayet K. yönetimindeki 20 M 0615 plakalı yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Zinnur Tomay'a çarptı. Kazada arkadaşından çıkıp evine gittiği öğrenilen Tomay, olay yerinde hayatını kaybetti. Tomayın cenazesi yapılan otopsinin ardından Kale ilçesinde toprağa verildi.
"15 dakika önce görüşmüştük"
Tomay'ın arkadaşları ise arkadaşlarının haşatını kaybettiği yerde toplanarak yasını tuttu. Kazanın meydana geldiği yolun kenarına ölüm tarihi ile "Nur, kalbimizdesin" yazan arkadaşları uzun süre buradan ayrılmadı. Tomay'ın 9 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyen Asiye isimli genç kız gözyaşları içinde, arkadaşının evine gitmek için kendisinin yanından 15 dakika önce ayrıldığını belirterek, "3 gündür benimle kalıyordu, eşya almak için evine gidiyordu. Yanımdan gitti" dedi.
"10 metre ileridesiniz nasıl görmediniz?"
Sürücülerin daha dikkatli olmaları için kendi çabalarıyla kazaya dikkat çekmek istediklerini ifade eden Tomay'ın arkadaşları, şoförlere seslenerek, "Yavaş olsunlar dikkatli olsunlar. Hiç mi görmediniz, 10 metre ileridesiniz?" diye selendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:24 Kaynak: İHA

Denizli, Genel
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