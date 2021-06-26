Minibüsün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Minibüsün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde minibüsün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde minibüsün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza, ilçeye bağlı Duayeri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.Ş. idaresindeki 52 M 7716 plakalı minibüs, seyir halinde iken 5 yaşındaki Y.S.'ye çarparak altına aldı. Yapılan incelemelerde minik çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi duyan ailesi, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Öte yandan minibüs sürücüsü N.Ş. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. (Ahmet Altay/ İHA)

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