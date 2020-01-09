Minibüsün altında kalan kadın yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Minibüsün altında kalan kadın yaralandı - Son Dakika

Minibüsün altında kalan kadın yaralandı

6 saat önce

Adıyaman'da, geri geri giden minibüsün altında kalan kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Adıyaman'da, geri geri giden minibüsün altında kalan kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hayriye Kılınç'a, geri geri giden sürücüsü öğrenilemeyen 02 HKH 122 plakalı minibüsün altında kaldı. Yaralanan Kılınç için olay yerine itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince minibüs altından çıkarılan Kılınç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Yeni Mahalle, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:33 Kaynak: İHA
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