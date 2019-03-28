Minibüsün Altında Kalan Motosiklet Sürücüsü Öldü
2 saat önce
Denizli'nin Çivril ilçesinde minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Denizli
'nin Çivril
ilçesinde minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza esnasında motosiklet sürücüsünün kafasındaki kask ise minibüsün altından çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Cengiz Han
Çakın (19) yönetimindeki 20 L 3402 plakalı minibüs, Çivril istikametine gittiği sırada Uşak-Çivril karayolu İğdir rampası yakınlarında Yıldıray Karabulut'un (53) kullandığı 20 LU 036 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Karabulut minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil servis ekibi sevk edildi. Ambulans ile Çivril Devlet Hastanesine Karabulut yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza esnasında Karabulut'un kafasında olan kask ise minibüsün altından çıkarıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:24 Kaynak: İHA
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