Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Karabük
'te yolda yürürken yağmurdan kaçmak isteyen kadın, arkadaşının müdahalesiyle minibüsün altına kalmaktan son anda kurtuldu.
Bayır Mahalle Menderes
Caddesinde 2 arkadaşıyla yürüyen kadın, aniden bastıran yağmurdan kaçmak istedi.
Bu sırada arkasından gelen minibüsü fark etmeyen kadın, arkadaşının ani refleksiyle aracın altında kalmaktan kurtuldu.
Olayı şokunu bir süre atlatamayan 3 arkadaş, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Yaşananlar ise yakınlardaki bir iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.