Son Dakika Haberleri: Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
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Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

28 dakika önce

Karabük'te yolda yürürken yağmurdan kaçmak isteyen kadın, arkadaşının müdahalesiyle minibüsün altına kalmaktan son anda kurtuldu.

Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu, System.String[]
Karabük'te yolda yürürken yağmurdan kaçmak isteyen kadın, arkadaşının müdahalesiyle minibüsün altına kalmaktan son anda kurtuldu.
Bayır Mahalle Menderes Caddesinde 2 arkadaşıyla yürüyen kadın, aniden bastıran yağmurdan kaçmak istedi.
Bu sırada arkasından gelen minibüsü fark etmeyen kadın, arkadaşının ani refleksiyle aracın altında kalmaktan kurtuldu.
Olayı şokunu bir süre atlatamayan 3 arkadaş, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Yaşananlar ise yakınlardaki bir iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:35 Kaynak: AA
Menderes, Karabük, Güncel
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