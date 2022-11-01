Ağır yaralanan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri minibüs sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Minibüsün çarpıp sürüklediği işçi feci şekilde can verdi - Son Dakika

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