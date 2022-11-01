Minibüsün çarpıp sürüklediği işçi feci şekilde can verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolcu minibüsünün çarpıp sürüklediği işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde saat 15.00 sıralarında Adnan T.'nin kullandığı yolcu minibüsü, asfaltlama yapılan yolda araçları yönlendiren taşeron firma işçisi Hakan Bulut'a çarptı. Kontrolden çıkan minibüs altına aldığı işçiyi 20 metre sürükledi.
Ağır yaralanan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri minibüs sürücüsünü gözaltına aldı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde minibüsün işçiye çarpıp üzerinden geçtiği görüldü. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
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