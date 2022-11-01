Minibüsün çarpıp sürüklediği işçi feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Minibüsün çarpıp sürüklediği işçi feci şekilde can verdi

01.11.2022 10:51

Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüsün metrelerce altında sürüklediği asfalt çalışması yapan işçi hayatını kaybetti. İşçinin sürüklenerek minibüsün altında kaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolcu minibüsünün çarpıp sürüklediği işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde saat 15.00 sıralarında Adnan T.'nin kullandığı yolcu minibüsü, asfaltlama yapılan yolda araçları yönlendiren taşeron firma işçisi Hakan Bulut'a çarptı. Kontrolden çıkan minibüs altına aldığı işçiyi 20 metre sürükledi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri minibüs sürücüsünü gözaltına aldı.

GÜVENLİK KAMERALARI KAZAYI KAYDETTİ

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde minibüsün işçiye çarpıp üzerinden geçtiği görüldü. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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Otomobilin kayarak park halindeki bir araca çarptığı kaza kamerada Otomobilin kayarak park halindeki bir araca çarptığı kaza kamerada Yolcu minibüsünün çarptığı asfaltlama işçisi hayatını kaybetti (2) Yolcu minibüsünün çarptığı asfaltlama işçisi hayatını kaybetti (2)

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüsün çarpıp sürüklediği işçi feci şekilde can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Minibüsün çarpıp sürüklediği işçi feci şekilde can verdi - Son Dakika
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