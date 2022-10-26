Minibüsün altında uyutulan Elif, ezilerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Minibüsün altında uyutulan Elif, ezilerek hayatını kaybetti

26.10.2022 18:01
Minibüsün altında uyutulan Elif, ezilerek hayatını kaybetti

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, tarlada çalışan annesi tarafından uyutulup minibüsün altına yatırılan Elif Ekinci (2,5), babasının aracı hareket ettirmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, tarlada çalışan annesi tarafından uyutulup minibüsün altına yatırılan Elif Ekinci (2,5), babasının aracı hareket ettirmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Kırbaşı Mahallesi'ndeki tarlada meydana geldi. Mardin'den tarım işçisi olarak Beypazarı'na gelip yerleşen ailenin kızı Elif Ekinci, tarlada annesi tarafından uyutulup, minibüsün altına yatırıldı. Baba Necip Ekinci'nin, durumdan habersiz minibüsü hareket ettirmesi sonucu Elif, aracın altında ezildi. Ağır yaralanarak Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Ekinci, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hastane önünde Elif'in ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Baba Necip Ekinci, jandarma tarafından gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Minibüsün altında uyutulan Elif, ezilerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Minibüsün altında uyutulan Elif, ezilerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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