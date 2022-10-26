Olay, öğle saatlerinde Kırbaşı Mahallesi'ndeki tarlada meydana geldi. Mardin 'den tarım işçisi olarak Beypazarı'na gelip yerleşen ailenin kızı Elif Ekinci, tarlada annesi tarafından uyutulup, minibüsün altına yatırıldı. Baba Necip Ekinci'nin, durumdan habersiz minibüsü hareket ettirmesi sonucu Elif, aracın altında ezildi. Ağır yaralanarak Beypazarı Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Elif Ekinci, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hastane önünde Elif'in ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Baba Necip Ekinci, jandarma tarafından gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Minibüsün altında uyutulan Elif, ezilerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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