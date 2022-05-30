Minibüsün arka koltuğunda saklanan hırsız, ne var ne yoksa çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Minibüsün arka koltuğunda saklanan hırsız, ne var ne yoksa çaldı

30.05.2022 14:49

Küçükçekmece'de, minibüse yolcu gibi binip en arka koltukta saklanan hırsız, tüm yolcular inince ne bulduysa çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'un 12 Mayıs Gültepe Mahallesi Şehit Özgür Güven Caddesindeki minibüs durağında meydana gelen olayda, bir kişi Arif Macit'in kullandığı minibüse yolcu gibi binip ücretini verdikten arka koltuğa geçti. Şahıs son durağa kadar arka koltukta saklandı. Sürücü Arif Macit aracı son durakta park ettikten sonra kapıyı kapatıp dışarı çıktı. Şüpheli ise kimsenin kalmadığını görünce sürünerek paraların olduğu kasaya doğru gitti. Kasadaki tüm parayı çalan hırsız, kapıyı açıp kayıplara karıştı. Sırası geldiğinde minibüse gelen sürücü Macit, paraların olmadığını fark etti. Karakola giden Macit, şikayetçi oldu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Sefaköy Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

EKİPLER TİTİZ ÇALIŞMA SONRASI HIRSIZI TESPİT ETTİ

Saatlerce güvenlik kamerası izleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüphelinin 25 yaşındaki Hakkı A'nın olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda suçunu itiraf eden hırsızın 4 farklı suçtan dosyası olduğu belirlenirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Küçükçekmece Adliyesindeki mahkemede ifadesi alınan Hakkı A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ALIŞMIŞLAR NASIL ALIYORLAR"

Hırsızların müşteri gibi binip arka koltukta saklandığını ve kimse kalmayınca arabadaki tüm parayı alıp kaçtığını belirten durak sorumlusu Hüseyin Ural, "Bunların önüne geçemiyoruz. Aşağı yukarı haftada bir olan şeyler. Alışmışlar nasıl alıyorlar, nasıl kaçıyorlar, anlamış değilim. Yaklaşık 100 tane minibüs var, çoğunlukla arka tarafta oluyor. Bu tarafta kimse görmüyor, daha rahat alıyorlar, mağduruz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİNDE ANMA FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİNDE ANMA 'Fetih İstanbul Sergisi' AKM'de açıldı 'Fetih İstanbul Sergisi' AKM'de açıldı
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İstanbul, Minibüs, Mayıs, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüsün arka koltuğunda saklanan hırsız, ne var ne yoksa çaldı - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Konseri iptal edilen Melek Mosso'dan sonra Funda Arar ve Derya Uluğ'da geri çekilmişti! Sahne alacak isimler belli oldu
14:44 İran'da dini nikahlı eşinden boşanıp İstanbul'a gelen adam, eski eşinin akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı
14:43 Gözyaşları içinde kulübüne veda eden Marcelo için Fenerbahçe harekete geçti
14:41 Türkiye'de ilk kez 100 milyonda bir görülen PLS 3 hastalığının ameliyatı yapıldı
14:31 RTÜK'ten yayında bardak fırlatan Selçuk Tepeli'ye ceza
14:24 Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddialarına RTÜK para cezası verdi! Karara CHP'den sert tepki geldi
14:24 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi
14:16 Trabzonspor ile Anthony Nwakaeme arasında anlaşma sağlanamadı
14:05 "Putin'in 3 yıl ömrü kaldı" iddialarına Lavrov'dan yanıt: Mantıklı insanların hastalık, halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum
13:59 Sıcak havaya dayanamayan dünyanın en ölümcül yılanı gördüğü ilk kişiye tüm zehrini akıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 15:00:20. #1.11#
SON DAKİKA: Minibüsün arka koltuğunda saklanan hırsız, ne var ne yoksa çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement