Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erciyes Bulvarı üzerinde sabah meydana gelen olayda seyir halindeki bir minibüsün kaloriferine bağlı buhar borusu delindi. Borulardaki sıcak sudan çıkar buhar nedeniyle 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Erciyes, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Minibüsün buhar borusu delindi: 4 yaralı - Son Dakika

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