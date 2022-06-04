Minibüsün buhar borusu delindi: 4 yaralı - Son Dakika
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Minibüsün buhar borusu delindi: 4 yaralı

04.06.2022 16:20
Minibüsün buhar borusu delindi: 4 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir minibüsün içindeki buhar borularının delinmesi sunucu 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir minibüsün içindeki buhar borularının delinmesi sunucu 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erciyes Bulvarı üzerinde sabah meydana gelen olayda seyir halindeki bir minibüsün kaloriferine bağlı buhar borusu delindi. Borulardaki sıcak sudan çıkar buhar nedeniyle 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Minibüsün buhar borusu delindi: 4 yaralı
Minibüsün buhar borusu delindi: 4 yaralı

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Kaynak: İHA

Erciyes, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüsün buhar borusu delindi: 4 yaralı - Son Dakika

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