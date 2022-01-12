MİNİBÜSÜN CAMINA ÇARPARAK YARALANAN MARTIYA SAHİP ÇIKTI - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir minibüsün ön camına çarparak kanadından yaralanan ve uçamayan martı, hayvansever bir kadın tarafından veterinere götürülerek, tedaviye alındı.

Büyük Cami Mahallesi Demirciler Caddesi üzerinde bir martı şiddetli rüzgara kapılarak seyir halindeki bir minibüsün ön camına çarptı. Kanadından yaralanan ve uçamayan martı bir süre kaldırımda yürüdü. Çevredeki vatandaşlarda tedavi ettirmek için martıyı yakalamak istedi ancak başarılı olamadı. Bu sırada yoldan geçen bir kadın montuyla martıyı yakalamayı başardı. Kadın, montuna sardığı martıyı aracına alarak, veterinere götürdü. Yaralı martının tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.