Minibüsün çaptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Eskişehir'de bir bisiklet sürücüsü, kavşaktan döndüğü esnada minibüsün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.



Olay, Yenibağlar mahallesi Akademi Kavşağında yaşandı. Alınan bilgilere göre; sabah saat 08.30 sıralarında, İlhan Yaşar (50), kullandığı bisikletliyle Anadolu Üniversitesi önünde bulunan Akademi Kavşağına girdi. Bu esnada Ali T. idaresindeki 26 S 0733 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle İlhan Yaşar'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Yaşar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere yanıt vermeyen İlhan Yaşar yaşamını yitirdi.



Öte yandan polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR