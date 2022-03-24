Son dakika haberi! Minibüsün çarptığı 2 öğrencinin ağır yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi! Minibüsün çarptığı 2 öğrencinin ağır yaralandığı kaza kamerada

24.03.2022 17:51
Son dakika haberi! Minibüsün çarptığı 2 öğrencinin ağır yaralandığı kaza kamerada

Son dakika haberler... Minibüsün çarptığı 2 öğrencinin ağır yaralandığı kaza kameradaANKARA'da, 7'nci sınıf öğrencileri Ö.D. ve S.G.'nin yolun karşısına geçmek isterken, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Minibüsün çarptığı 2 öğrencinin ağır yaralandığı kaza kamerada

ANKARA'da, 7'nci sınıf öğrencileri Ö.D. ve S.G.'nin yolun karşısına geçmek isterken, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Kahramankazan ilçesinde meydana geldi. Şehit Ümit Güder Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri Ö.D ve S.G.'ye, yolun karşısına geçemeye çalışırken, İsa D.'nin kullandığı 06 S 60026 plakalı servis minibüsü çarptı. Minibüsün çarpmasıyla yola savrulan 2 öğrenci, ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi.Öte yandan kaza anının, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Ö.D ve S.G.'nin, bir süre refüjde bekledikten sonra hızlı adımlarla yolun karşısına geçmeye çalıştığı, bu sırada minibüsün çarpmasıyla yola savruldukları görüldü.

Son dakika haberi! Minibüsün çarptığı 2 öğrencinin ağır yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi! Minibüsün çarptığı 2 öğrencinin ağır yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi! Minibüsün çarptığı 2 öğrencinin ağır yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi! Minibüsün çarptığı 2 öğrencinin ağır yaralandığı kaza kamerada
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Kahramankazan, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Minibüsün çarptığı 2 öğrencinin ağır yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Minibüsün çarptığı 2 öğrencinin ağır yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika
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