Minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
1 saat önce
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:05 Kaynak: İHA
'nin Körfez
ilçesinde minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tütünçiftlik Fatih Mahallesi İstiklal Caddesi
'nde evine 50 metre uzaktaki markete giden sonra 3 yaşındaki Alperen Akgül'e dönüş yolunda H.B.B. idaresindeki 41 ABV 215 plakalı minibüs çarptı. Ağır yaralanan Akgül, ambulansla Derince
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Alperen Akgül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç
sürücüsü gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
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