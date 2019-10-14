Son Dakika Haberleri: Minibüsün çarptığı at telef oldu
Son Dakika Güncel Minibüsün çarptığı at telef oldu

Minibüsün çarptığı at telef oldu

42 dakika önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, belediyeye ait minibüsün çarptığı at telef oldu.

Minibüsün çarptığı at telef oldu, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, belediyeye ait minibüsün çarptığı at telef oldu.

Kaza, Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Muallik K. yönetimindeki 09 NS 573 plakalı Nazilli Belediyesi'ne ait minibüsün önüne 3 at fırladı. Muallik K. frene bastı ancak atlardan birine çarptı. Meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle refüje düşen at telef oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Telef olan at Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından alındı.


Hürriyet, Karaçay, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:29 Kaynak: DHA
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