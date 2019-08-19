Son Dakika Haberleri: Minibüsün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
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Minibüsün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Minibüsün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti, System.String[]
ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ulubağ Mahallesi'nde H.B. idaresindeki 63 ML 816 plakalı minibüs, sokakta bisikletiyle oynayan Halil Polat'a (9) çarptı. Kazada ağır yaralanan Polat, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahaleye rağmen Polat, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü H.B. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:08 Kaynak: İHA
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